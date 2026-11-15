الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة

الكويت-سانا
بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، في اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وكان الوزيران بحثا خلال اتصال هاتفي في 28 آب الماضي، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.