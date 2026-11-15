الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة

الكويت-سانا‏

بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، في اتصال هاتفي اليوم ‏الأحد، مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، آخر المستجدات الإقليمية، والجهود ‏الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن الوزيرين أكدا ‏أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة ‏الرامية إلى احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.‏

وكان الوزيران بحثا خلال اتصال هاتفي في 28 آب الماضي، الجهود الدبلوماسية ‏الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة ‏البحرية في مضيق هرمز.‏