الأحد 15 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة

3333333333 الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة
وزير الخارجية الكويتي ووزير الخارجية العماني في اتصال هاتفي

الكويت-سانا‏

بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، في اتصال هاتفي اليوم ‏الأحد، مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، آخر المستجدات الإقليمية، والجهود ‏الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن الوزيرين أكدا ‏أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة ‏الرامية إلى احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.‏

وكان الوزيران بحثا خلال اتصال هاتفي في 28 آب الماضي، الجهود الدبلوماسية ‏الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة ‏البحرية في مضيق هرمز.‏

تقرير دولي: 71.4 مليار دولار احتياجات إعادة إعمار غزة
تحقيقات في ألبانيا تطال مشروعاً سياحياً مرتبطاً بعائلة ترامب
أزمة المياه العالمية: كيف تحولت الموارد العذبة إلى شرارة صراع دولي؟
مصرع سبعة أشخاص في حادث تحطم طائرة إسعاف جوي شرق الهند
سلام: لبنان ماضٍ بحصر السلاح بيد الدولة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار