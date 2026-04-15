مصادر باكستانية ترجح عقد الجولة الثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل

إسلام أباد-سانا

أفادت قناة “جيو نيوز” الباكستانية اليوم الأربعاء نقلاً عن مصادر خاصة، بأنه من المرجح أن تستضيف إسلام أباد الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن “السلطات أصدرت توجيهات للجهات المعنية لضمان الجاهزية اللوجستية والأمنية لهذا اللقاء رفيع المستوى المتوقع عقده في العاصمة إسلام أباد”.

وأشارت إلى أن الوفد الأمريكي سيضم نائب الرئيس جيه دي فانس، والمبعوثين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، بينما سيضم الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وكانت الجولة الأولى من المحادثات عقدت في إسلام أباد يوم السبت الماضي، لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق، حيث بقيت نقاط الخلاف الرئيسية الثلاث عائقاً أمام المضي قدماً، وهي البرنامج النووي الإيراني، ومضيق هرمز، والتعويضات عن أضرار الحرب.