طرطوس-سانا



باشر فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في طرطوس توزيع بذار القمح على المزارعين للموسم الزراعي 2026-2027، وفق التراخيص الزراعية والخارطة الصنفية المعتمدة بما يتلاءم مع الظروف المناخية وطبيعة التربة في المحافظة.



وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد، في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن الأصناف المخصصة تشمل القمح القاسي «دوما 1» و«بحوث 7»، والقمح الطري «شام 4» و«دوما 6» و«بحوث 8»، وفق الخارطة الصنفية الصادرة عن هيئة البحوث العلمية الزراعية



وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالقمح في المحافظة تقارب 10 آلاف هكتار، تتركز غالبيتها في سهل عكار، فيما وصلت مبيعات البذار الموسم الماضي إلى نحو 500 طن، مع توقعات بمستوى مماثل هذا العام،



ولفت إلى أن سعر الطن يبلغ 66 ألف ليرة سورية، كسعر مدعوم، مؤكداً كفاية الكميات المتوافرة وإمكانية رفد الفرع بكميات إضافية من الفروع الأخرى عند الحاجة.



وبيّن أحمد، أن تسلّم البذار يتطلب ترخيصاً زراعياً مصدّقاً من دائرة الإرشاد أو مديرية الزراعة، وتُحدد الكميات بحسب المساحة المرخصة، بينما يُسمح لأصحاب الحيازات التي تقل عن 10 دونمات بالشراء بموجب الهوية الشخصية، بحد أقصى 250 كيلوغراماً.



ولفت إلى خضوع البذار لاختبارات الجودة والفحوص المخبرية، واستمرار عمليات الغربلة والتعقيم وتأمين الإضافات اللازمة عند الطلب، بما يضمن تلبية احتياجات الموسم ودعم المزارعين وتحسين الإنتاج.



ويأتي التوزيع ضمن خطة المؤسسة العامة لإكثار البذار لتوفير بذار القمح في المحافظات السورية، وفق التراخيص والخارطة الصنفية التي تراعي الخصائص المناخية والزراعية لكل منطقة.