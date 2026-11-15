الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الصحة تعميماً إلى مديريات الصحة في المحافظات والمستشفيات التابعة لها والهيئات العامة المستقلة‏ ‏يقضي بمنح الممرضين والممرضات والقابلات من خريجي مدارس التمريض التابعة لها، المستنكفين عن التعيين، ‏مهلة إضافية لاستكمال إجراءات تعيينهم.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن التعميم حدد يوم 31 كانون الأول 2026 موعداً نهائياً لاستكمال ‏الإجراءات، اعتباراً من تاريخ صدوره،‏ مؤكدة عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.‏

مهلة إضافية لضمان التحاق الخريجين

وأوضح مدير المهن الصحية في وزارة الصحة دريد الرحمون، لـ سانا، أن التعميم يمنح خريجي مدارس التمريض ‏التابعة للوزارة مهلة إضافية للالتحاق بأماكن تعيينهم، بعد صدور قرارات تخرجهم واستكمال إجراءات الحصول على ‏التراخيص المهنية.‏

وأشار إلى أن بعض الخريجين يتعذر عليهم استكمال أوراق تعيينهم ضمن المهل المحددة، لأسباب تتعلق بظروفهم ‏الخاصة أو تأخر إنجاز الوثائق المطلوبة، ما يؤدي إلى اعتبارهم مستنكفين عن التعيين.‏

ولفت الرحمون إلى أن المهلة الإضافية جاءت استجابة لطلبات وردت إلى الوزارة بهذا الشأن، بهدف إتاحة الفرصة ‏لجميع الخريجين للالتحاق بأماكن عملهم، وعدم حرمانهم من فرصة التعاقد ‏أو التوظيف.‏

التمديد يشمل المستنكفين من سنوات سابقة

وبيّن الرحمون أن التمديد يشمل أيضاً المستنكفين عن التعيين من سنوات سابقة، تشجيعاً لهم على الالتحاق بأماكن ‏عملهم والالتزام بها.

‏وأكد أن هذا الإجراء يسهم في رفد المؤسسات الصحية بالكوادر التمريضية، وسد النقص في أعداد العاملين، بما ينعكس ‏إيجاباً على كفاءة المؤسسات الصحية وجودة الخدمات المقدمة.‏

وتستمر الدراسة في برنامجي التمريض والقبالة ثلاث سنوات، يتخرج بعدها الطالب مؤهلاً للعمل في المؤسسات ‏الصحية التابعة للوزارة، مع التزام الخريجين بالعمل فيها بعد التخرج، إذ يُفرزون وفق معايير تعتمدها لجان المفاضلة، ‏تراعي المعدلات الدراسية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية.‏