الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام

دمشق-سانا
أصدرت وزارة الصحة تعميماً إلى مديريات الصحة في المحافظات والمستشفيات التابعة لها والهيئات العامة المستقلة يقضي بمنح الممرضين والممرضات والقابلات من خريجي مدارس التمريض التابعة لها، المستنكفين عن التعيين، مهلة إضافية لاستكمال إجراءات تعيينهم.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن التعميم حدد يوم 31 كانون الأول 2026 موعداً نهائياً لاستكمال الإجراءات، اعتباراً من تاريخ صدوره، مؤكدة عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.
مهلة إضافية لضمان التحاق الخريجين
وأوضح مدير المهن الصحية في وزارة الصحة دريد الرحمون، لـ سانا، أن التعميم يمنح خريجي مدارس التمريض التابعة للوزارة مهلة إضافية للالتحاق بأماكن تعيينهم، بعد صدور قرارات تخرجهم واستكمال إجراءات الحصول على التراخيص المهنية.
وأشار إلى أن بعض الخريجين يتعذر عليهم استكمال أوراق تعيينهم ضمن المهل المحددة، لأسباب تتعلق بظروفهم الخاصة أو تأخر إنجاز الوثائق المطلوبة، ما يؤدي إلى اعتبارهم مستنكفين عن التعيين.
ولفت الرحمون إلى أن المهلة الإضافية جاءت استجابة لطلبات وردت إلى الوزارة بهذا الشأن، بهدف إتاحة الفرصة لجميع الخريجين للالتحاق بأماكن عملهم، وعدم حرمانهم من فرصة التعاقد أو التوظيف.
التمديد يشمل المستنكفين من سنوات سابقة
وبيّن الرحمون أن التمديد يشمل أيضاً المستنكفين عن التعيين من سنوات سابقة، تشجيعاً لهم على الالتحاق بأماكن عملهم والالتزام بها.
وأكد أن هذا الإجراء يسهم في رفد المؤسسات الصحية بالكوادر التمريضية، وسد النقص في أعداد العاملين، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة المؤسسات الصحية وجودة الخدمات المقدمة.
وتستمر الدراسة في برنامجي التمريض والقبالة ثلاث سنوات، يتخرج بعدها الطالب مؤهلاً للعمل في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، مع التزام الخريجين بالعمل فيها بعد التخرج، إذ يُفرزون وفق معايير تعتمدها لجان المفاضلة، تراعي المعدلات الدراسية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية.