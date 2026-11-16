الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس

باريس-سانا
حظرت الشرطة الفرنسية تنظيم الاحتجاجات والتجمعات قرب عشر مدارس ثانوية وخمس جامعات في العاصمة باريس، اعتباراً من يوم الإثنين وحتى الجمعة، على خلفية استمرار الاحتجاجات الطلابية منذ نحو شهرين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد شرطة باريس باتريس فور قوله: إن القرار يشمل التجمعات والمسيرات غير المصرح بها ضمن نطاق 100 متر من المؤسسات التعليمية المعنية، موضحاً أنه جاء نتيجة الاضطرابات والاحتجاجات المتكررة التي شهدها محيط عدد من المدارس الثانوية ومعاهد التعليم العالي، في إطار حراك اجتماعي واسع اتسم بالعنف.
وأضاف فور أنه جرى توقيف 1548 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات، فيما تعرضت مبانٍ عامة لأعمال تخريب، مشيراً إلى أن إغلاق المدارس والجامعات كان ينفذه في معظم الأحيان عدد محدود من الطلاب، ما حرم آخرين من متابعة تعليمهم.
ويشمل القرار عشر مدارس من أصل نحو 150 مدرسة ثانوية في باريس، إضافة إلى خمس جامعات، بينها كليات تابعة لجامعة السوربون.
وبدأت الاحتجاجات منتصف أيلول الماضي، عندما أقدم تلاميذ مدارس ثانوية على إغلاق مداخل مؤسساتهم التعليمية احتجاجاً على تردي الظروف داخل الصفوف، قبل أن ينضم إليهم طلاب الجامعات، ويتسع نطاق الحراك إلى مناطق مختلفة في فرنسا، متزامناً مع احتجاجات نظمتها نقابات عمالية اعتراضاً على التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.