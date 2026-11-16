الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس

باريس-سانا‏

حظرت الشرطة الفرنسية تنظيم الاحتجاجات والتجمعات قرب عشر مدارس ثانوية وخمس جامعات في العاصمة ‏باريس، اعتباراً من يوم الإثنين وحتى الجمعة، على خلفية استمرار الاحتجاجات الطلابية منذ نحو شهرين.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد شرطة باريس باتريس فور قوله: إن القرار يشمل التجمعات والمسيرات غير المصرح ‏بها ضمن نطاق 100 متر من المؤسسات التعليمية المعنية، موضحاً أنه جاء نتيجة الاضطرابات والاحتجاجات ‏المتكررة التي شهدها محيط عدد من المدارس الثانوية ومعاهد التعليم العالي، في إطار حراك اجتماعي واسع اتسم ‏بالعنف.‏

وأضاف فور أنه جرى توقيف 1548 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات، فيما تعرضت مبانٍ عامة لأعمال تخريب، مشيراً ‏إلى أن إغلاق المدارس والجامعات كان ينفذه في معظم الأحيان عدد محدود من الطلاب، ما حرم آخرين من متابعة ‏تعليمهم.‏

ويشمل القرار عشر مدارس من أصل نحو 150 مدرسة ثانوية في باريس، إضافة إلى خمس جامعات، بينها كليات ‏تابعة لجامعة السوربون.‏

وبدأت الاحتجاجات منتصف أيلول الماضي، عندما أقدم تلاميذ مدارس ثانوية على إغلاق مداخل مؤسساتهم التعليمية ‏احتجاجاً على تردي الظروف داخل الصفوف، قبل أن ينضم إليهم طلاب الجامعات، ويتسع نطاق الحراك إلى مناطق ‏مختلفة في فرنسا، متزامناً مع احتجاجات نظمتها نقابات عمالية اعتراضاً على التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.‏