توقّف الإنتاج في حقل نفطي بكردستان العراق إثر هجوم بمسيرتين

أربيل-سانا

أعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق اليوم الجمعة، توقّف الإنتاج في حقل النفط التابع لشركة “HKN” الأمريكية في منطقة” سرسنك” ضمن حدود محافظة دهوك، جراء هجوم بطائرتين مسيرتين.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق قولها في بيان: “إنّ مجموعة خارجة عن القانون في العراق نفّذت هجوماً إرهابياً بطائرتين مسيرتين، استهدف حقل النفط التابع لشركة (HKN)، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالحقل وتوقف الإنتاج فيه”.

وكان مصدر في شركة نفط في كردستان العراق قال في وقت سابق: إنّ أغلب شركات النفط الأجنبية أوقفت الإنتاج مؤقتاً كإجراء احترازي، وذلك مع استمرار التصعيدات العسكرية جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

وسبق أن استهدفت مسيرات إيرانية مطار أربيل الدولي، في إطار الاعتداءات التي تشنها طهران على عدد من دول المنطقة رداً على الضربات الأمريكية الإسرائيلية عليها.