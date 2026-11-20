واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ قد يرتبط بصحة القلب والأوعية الدموية بصورة أكبر من مدة النوم وحدها، مشيرة إلى أن تقلب مواعيد النوم من ليلة إلى أخرى يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي، اليوم الجمعة، أن الدراسة التي أجراها باحثون بقيادة عالم الأعصاب مينه توان فيت نغوين من مستشفى بوسطن للأطفال وكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، وعُرضت نتائجها ضمن الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2026 في الفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني الجاري، حلّلت بيانات أجهزة تتبع النشاط «فيتبيت» والسجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من 10 آلاف بالغ في الولايات المتحدة، بلغ متوسط أعمارهم 53 عاماً، بهدف تقييم العلاقة بين أنماط النوم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والاضطرابات الأيضية.

وتابع الباحثون أنماط النوم لدى المشاركين على مدى ستة أشهر، ورصدوا مدة النوم وجودته وانتظامه وتوقيته ومراحله، ثم قارنوا هذه البيانات بالتشخيصات الطبية خلال فترة متابعة بلغ متوسطها 3.7 سنوات، لتحديد مدى ارتباط خصائص النوم بالمشكلات الصحية المختلفة.

وأظهرت النتائج أن متوسط مدة النوم لم يرتبط بصورة ملحوظة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية، التي تشمل النوبات القلبية وفشل القلب واعتلال عضلة القلب والسكتة الدماغية الإقفارية، بينما برز عدم انتظام النوم بوصفه عاملاً مرتبطاً بزيادة هذه المخاطر.

وبيّنت الدراسة أن زيادة التفاوت في مدة النوم بين ليلة وأخرى بمقدار 29 دقيقة ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24 بالمئة، فيما ارتبط عدم الانتظام في مواعيد النوم والاستيقاظ ومنتصف فترة النوم بزيادة المخاطر بنسب تراوحت بين 20 و23 بالمئة تقريباً.

كما سجل الباحثون ارتباط التفاوت في مدة النوم بارتفاع خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 32 بالمئة، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 16 بالمئة، والسكري من النوع الثاني بنسبة 20 بالمئة، ما يشير إلى أن تقلب أنماط النوم قد يرتبط بمجموعة من المشكلات الصحية التي تتجاوز تأثيره على الشعور بالتعب خلال النهار.

وأوضح الباحثون أن التغير المتكرر في مواعيد النوم قد يؤثر في الساعة البيولوجية للجسم، التي تنظم العديد من الوظائف الحيوية، بما فيها ضغط الدم ومستويات السكر والتوازن العصبي والعمليات الالتهابية، وهي عوامل ترتبط بدورها بصحة القلب والأوعية الدموية.

وأكدوا أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين عدم انتظام النوم وأمراض القلب، نظراً إلى أن الدراسة رصدية، لكنها تعزز أهمية انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ إلى جانب الاهتمام بمدته وجودته.

وأشار الباحثون إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان تحسين انتظام النوم يمكن أن يسهم فعلياً في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والاضطرابات الأيضية، وما إذا كان الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يمثل تدخلاً صحياً يمكن الاستفادة منه على نطاق أوسع.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية انتظام النوم باعتباره أحد جوانب النوم الصحي، إذ لا تقتصر العناية به على الحصول على عدد كافٍ من الساعات، بل تشمل أيضاً الحفاظ على مواعيد متقاربة للنوم والاستيقاظ طوال أيام الأسبوع، بما فيها عطلات نهاية الأسبوع.