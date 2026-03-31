بابا الفاتيكان يأمل أن يسعى ترامب لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

روما-سانا

أعرب بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، داعياً إلى وقف العنف.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بابا الفاتيكان، الذي يستعد للاحتفال بعيد الفصح الأحد القادم، قوله للصحافيين: “أُبلغت أن الرئيس ترامب قال أخيراً إنه يرغب في إنهاء الحرب وآمل أن يسعى إلى مخرج، وأن يبحث عن وسيلة لتقليص حجم العنف والقصف، وهو ما سيسهم إلى حد بعيد في احتواء الكراهية التي لا تكف عن الاتساع في الشرق الأوسط ومناطق أخرى”.

وأكد البابا ليون الرابع عشر مواصلته دعوة جميع قادة العالم للعودة إلى طاولة المفاوضات، للتحاور وإيجاد حلول للمشاكل في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في ‌مقابلة ⁠مع شبكة “إن.بي.سي نيوز” في وقت سابق اليوم، أن العمليات العسكرية الأمريكية على إيران “تقترب من نهايتها”.

وكان البابا دعا مراراً إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط، ووصف الصراع بأنه “عار على العائلة البشرية كلها”.