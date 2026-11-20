دمشق-سانا

من «السلام عليكم» عند أبواب المساجد، إلى «صباح الرزق» في الأسواق، و«يعطيكم العافية» في الحافلات وأماكن العمل، تتنوع عبارات التحية في الشارع السوري، حاملةً معاني المودة والاحترام والتفاؤل، لتشكل جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، وتؤكد حضور التواصل الإنساني في مختلف الظروف.

تحيات الصباح.. كلمات تفتح أبواب الأمل

مع آذان الفجر وقبل شروق الشمس، تبدأ أولى لحظات التواصل بين الناس بعبارة «السلام عليكم»، التي يتبادلها المصلون عقب أداء الصلاة، ثم ترافقهم في الطرقات والأسواق والحارات، حيث تتردد كلمات مثل «صباح الخير»، و«صباح الرزق»، و«يا فتاح يا عليم»، في تعبيرات تحمل الأمل بيوم جديد.

ويحرص نضال عثمان، صاحب أحد المحال التجارية، على تبادل تحيات الصباح مع زبائنه والمارة، مبيناً أن عبارات مثل «صباح الخير، الله يديم الصحة» تضفي أجواء من التفاؤل وتبعث طاقة إيجابية، وتخفف وطأة صعوبات الحياة اليومية، لما تحمله من مشاعر طيبة وأمنيات بالخير.

وبينما ينادي بائع القهوة الجوال حكمت نصر زبائنه بعبارة «تفضلوا عالقهوة.. يسعد صباحكم»، يرى أن ابتساماتهم وردودهم بكلمات مثل «وصباحك» تمنحه شعوراً بالرضا، وتخفف عنه تعب ساعات العمل، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل البسيطة تجعل التواصل مع الناس جزءاً محبباً من يومه.

«يعطيكم العافية».. لغة مشتركة في الشوارع ومؤسسات العمل

لا تقتصر التحيات على الشوارع والمحال، بل تمتد إلى الحافلات والمدارس والمؤسسات، حيث يبادر الركاب عند صعودهم بعبارة «يعطيكم العافية»، فيرد السائق أو أحد الركاب «الله يعافيك»، في مشهد يعكس الاحترام المتبادل، ويضفي على التنقل اليومي أجواء من الألفة.

وفي أماكن العمل، تشكل عبارات «صباح الخير» و«الله يقويكم» بداية متكررة للقاءات بين الزملاء والمراجعين، وتؤسس لجو من التعاون والود، وفق الموظفة سلام محمد، التي ترى أن التحية ليست مجرد كلمات، بل لفتة تعكس تقدير الآخرين وتسهم في تلطيف أجواء العمل.

وفي المدارس، تحرص المعلمة نعمة أحمد على استقبال طلابها بعبارات مثل «صباح الخير» و«كيفكم اليوم؟»، معتبرة أن هذه المبادرات البسيطة تقربها منهم، وتكسر الحواجز، وتخلق أجواء أكثر ألفة داخل الصف، ما ينعكس إيجاباً على تفاعلهم ومشاركتهم في الدروس.

وتستمر التحيات على مدار اليوم، فلا تنتهي مع ساعات الصباح، بل تترافق مع اللقاءات والمواقف المختلفة، وتختتم أحياناً بعبارة «تصبح على خير»، التي تحمل أمنيات بالراحة والطمأنينة، وتطلعاً إلى يوم جديد مليء بالخير.

التحية.. أبعد من مجاملة اجتماعية

أوضح الدكتور في علم الاجتماع يامن سليمان، أن تمسك السوريين بهذه الطقوس اللغوية المتنوعة يعكس عمق الروابط الاجتماعية لديهم، إذ تتجاوز التحية كونها مجاملة عابرة أو بروتوكولاً اجتماعياً، لتصبح رسالة تأكيد على الحضور الإنساني، ووسيلة للتعبير عن الاهتمام بالآخرين.

وأشار إلى أن تبادل التحيات يسهم في تعزيز الشعور بالانتماء، ويمنح الأفراد مساحة للتواصل والتفاعل، ويؤكد أن الكلمات البسيطة قد تحمل أثراً نفسياً واجتماعياً يتجاوز لحظتها، ولا سيما عندما تقترن بابتسامة أو اهتمام صادق.

ويأتي اليوم العالمي لإلقاء التحية، الذي يصادف الحادي والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، بهدف تعزيز الروابط البشرية ومكافحة العزلة الاجتماعية، من خلال تشجيع التواصل المباشر بين الأفراد، وإبراز أهمية الكلمة الطيبة في بناء علاقات أكثر ودية وتفاهماً.

وأطلق هذا التقليد الإنساني الشقيقان الأمريكيان براين ومايكل ماكورماك عام 1973، في مبادرة تدعو إلى إلقاء التحية على عشرة أشخاص على الأقل، بهدف تعزيز التواصل ونشر ثقافة السلام والتقارب بين البشر، وترسيخ قيم المحبة والتفاهم في المجتمعات.