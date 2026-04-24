وزير الحرب الأمريكي: حصارنا على إيران يتوسع إلى مستوى عالمي

واشنطن-سانا

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الجمعة أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران اتسع إلى نطاق عالمي، مشيراً إلى أن طهران رغم ذلك ما زالت تملك فرصة للتوصل إلى “صفقة جيدة” مع واشنطن.

وأوضح هيغسيث في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة “رويترز” أن الحصار يتوسع ويمتد إلى مستوى عالمي، إذ لا يُسمح لأي سفينة بالإبحار من مضيق هرمز إلى أي وجهة دولية دون الحصول على إذن من البحرية الأمريكية.

وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن القوات البحرية أعادت حتى الآن 34 سفينة من المضيق.

وفي السياق ذاته، قال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستواصل عمليات اعتراض السفن الإيرانية في المحيطين الهادئ والهندي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أمس أن الولايات المتحدة تمتلك “سيطرة كاملة” على مضيق هرمز، وأنه لا يمكن لأي سفينة الدخول أو الخروج دون موافقة واشنطن، مضيفاً: إن “الممر المائي سيظل مغلقاً بإحكام ⁠حتى تتوصل إيران إلى ⁠اتفاق”.