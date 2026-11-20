أنقرة-سانا

أظهرت مراجعة علمية حديثة أن الخيوط البيضاء الملتصقة بفصوص اليوسفي تحتوي على مركبات نباتية، من بينها الفلافونويدات ذات الخصائص المضادة للأكسدة، ما يجعل الإبقاء عليها عند تناول الثمرة خياراً يتيح الاستفادة من مكوناتها الغذائية.

وذكر باحثون من جامعة RTEU التركية في مراجعة علمية نشرتها مجلة «Antioxidants» في أيلول الماضي، وأُدرجت ضمن عدد تشرين الأول 2026، أن أجزاء اليوسفي المختلفة، بما فيها الطبقة البيضاء الداخلية والحزم الوعائية، تحتوي على مركبات نباتية نشطة، أبرزها الهيسبيريدين والناريروتين.

وأوضح الباحثون أن هذه المركبات تنتمي إلى مجموعة الفلافونويدات، وتتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، فيما تختلف تراكيزها باختلاف أجزاء الثمرة وأصنافها ودرجة نضجها.

وأشاروا إلى أن الطبقة البيضاء الداخلية للحمضيات تحتوي أيضاً على ألياف غذائية، من بينها البكتين، الذي يسهم في دعم وظائف الجهاز الهضمي.

وتُعرف الطبقة البيضاء الداخلية للقشرة باسم «الألبيدو»، وترتبط بالخيوط والأغشية التي تحيط بأجزاء الثمرة، وهي مكونات طبيعية يمكن تناولها مع اللب، ولا توجد ضرورة لإزالتها قبل تناول اليوسفي.

واليوسفي (الماندرين) نوع من الحمضيات، يتميز بصغر حجمه نسبياً وقشرته الرقيقة سهلة التقشير، ومذاقه الحلو أو المائل إلى الحموضة، ويُعد مصدراً لفيتامين C والألياف الغذائية ومجموعة من المركبات النباتية، ويُستهلك طازجاً أو يستخدم في تحضير العصائر والحلويات.