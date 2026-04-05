الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لـ 10 صواريخ و50 مسيّرة إيرانية

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تصدت اليوم الأحد لـ9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال، و50 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران، مؤكدةً عدم تسجيل أي قتيل أو إصابة خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الوزارة قولها في بيان: “إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 507 صواريخ باليستية، و24 صاروخاً جوالاً، و2191 طائرةً مسيّرة”.

وأوضحت أن إجمالي عدد القتلى بلغ 13 من جنسيات مختلفة بينهم 2 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، إضافة إلى إصابة 217 آخرين.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم، أن منظومات دفاعها الجوي تعاملت مع صواريخ ومسيرات قادمة من إيران في أجواء البلاد.