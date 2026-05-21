روبيو: فرض رسوم عبور في مضيق هرمز سيعرقل أي اتفاق مع إيران 

واشنطن-سانا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيكون “مستحيلاً”، في حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة رويترز عن روبيو قوله للصحفيين: “لا أحد في العالم يؤيد نظام الرسوم، هذا غير مقبول إطلاقاً، وسيُعيق أي اتفاق دبلوماسي إذا استمرت إيران في السعي إليه”.

وأضاف: إن فرض مثل هذه الرسوم يشكل “تهديداً للعالم”، معتبراً أنه “أمر غير قانوني تماماً”.

وأشار روبيو إلى إحراز “بعض التقدم” في المحادثات الجارية مع طهران لإنهاء الحرب، لكنه أوضح أن واشنطن تتعامل مع “نظام متصدع بعض الشيء”، بحسب تعبيره.

وقال: “هناك بعض الإشارات الإيجابية، لكنني لا أريد أن أكون متفائلاً بشكل مفرط، دعونا نرى ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأربعاء، أن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، مهدداً بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق.