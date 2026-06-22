مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بغارات وهجمات روسية على أوكرانيا

كييف-سانا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات وهجمات روسية استهدفت مناطق في أوكرانيا والبحر الأسود.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين محليين قولهم: إن شخصين لقيا مصرعهما في منطقتي زابوروجيا وأوديسا، فيما أصيبت امرأة في زابوروجيا بعد اندلاع حريق داخل منزل جراء القصف، كما قُتل شخص آخر في هجوم بصاروخ باليستي استهدف موقعاً زراعياً في أوديسا.

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا مقتل شخص وإنقاذ ثمانية آخرين من طاقم سفينة شحن، بعد هجوم بطائرة مسيّرة في البحر الأسود أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وأفادت البحرية الأوكرانية بوقوع خسائر في الهجوم دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت سلطات الطيران الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة، عقب اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة في أجواء العاصمة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا وتبادل الهجمات الجوية والمسيّرات بين الجانبين.