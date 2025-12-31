تركيا: توقيف 357 مشتبهاً خلال عمليات دهم ضد إرهابيي تنظيم داعش

أنقرة-سانا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم،عن توقيف 357 مشتبهاً فيهم خلال عمليات دهم متزامنة استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 21 ولاية في البلاد.

ووفق وكالة الأناضول أوضح يرلي قايا في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية، أن فرق الشرطة التركية أجرت العمليات المتزامنة في وقت مبكر من صباح اليوم، مبيناً أن العمليات جرت في ولايات أضنة وآغري وأنقرة وأنطاليا وبينغول وتشوروم ودنيزلي وأرزينجان وغازي عنتاب وغيرسون وإسطنبول وقسطمونو وكليس وقونيا وموغلا ونيغدة وعثمانية وشانلي أورفا وشرناق ويالوا ووان.

واضاف الوزير التركي: “لم نمنح أولئك الذين يحاولون إخضاع هذا البلد بالإرهاب فرصة حتى الآن، ولن نمنحهم فرصة في المستقبل أيضاً”.

يذكر أن حملات الدهم هذه تأتي بعد عملية أمنية نفذتها السلطات التركية ضد تنظيم داعش الإرهابي في ولاية يالوا غرب البلاد وأدت لاستشهاد 3 من أفراد الشرطة وإصابة 8 آخرين، وأسفرت أيضاً عن مقتل 6 إرهابيين.