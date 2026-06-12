وزيرا خارجية الإمارات وكندا يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وتحقيق السلام فيها

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء 4 وزيرا خارجية الإمارات وكندا يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وتحقيق السلام فيها

أبو ظبي-سانا
 
بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
 
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال اليوم الجمعة أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.
 
كما بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية الإماراتية الكندية، ومسارات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين.
 
يشار إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وكندا عقد في العاشر من الشهر الجاري في العاصمة البحرينية المنامة.
 

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