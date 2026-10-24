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غوتيريش يدعو لمعالجة أزمات الشرق الأوسط بالحلول السياسية والدبلوماسية

photo 2026 10 24 15 35 40 غوتيريش يدعو لمعالجة أزمات الشرق الأوسط بالحلول السياسية والدبلوماسية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -Reuters

القاهرة-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إلى معالجة أزمات منطقة الشرق الأوسط بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وقال غوتيريش في منشور عبر منصة “إكس” بعد وصوله إلى مصر: “وصلت للتو إلى مصر، وفي ظل تصاعد الصراعات، أحمل معي رسالة مفادها أننا بحاجة إلى وقف توسع الحرب، وحماية المدنيين، وتهيئة المجال السياسي للدبلوماسية والسلام”.

وأضاف: “علينا معالجة أوجه عدم المساواة التي تقسم المجتمعات، ووقف الصراعات التي تضاعف المعاناة الإنسانية وتدفع عالماً يعاني بالفعل من عدم المساواة إلى مزيد من الانقسام”.

وتأتي دعوة غوتيريش في ظل استمرار الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط، وما تخلّفه من تداعيات إنسانية وسياسية، وسط دعوات أممية متواصلة إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وحماية المدنيين.

وكان غوتيريش دعا في 22 أيلول الماضي، إلى ضرورة وقف التصعيد والقتال في الشرق الأوسط، ‏وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي، محذراً من تدهور ‏الأوضاع في غزة والضفة الغربية والسودان.‏

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