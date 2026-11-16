الطوارئ تبحث مع مفوضية اللاجئين تفعيل رؤية “سوريا من دون مخيمات”‏

دمشق-سانا
بحث معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز، مع مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطون ليس غارسيا والوفد المرافق له، سبل تفعيل رؤية “سوريا من دون مخيمات” التي تقودها الوزارة.
وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، البرامج والمبادرات المطلوب تفعيلها ضمن إطار هذه الرؤية، بالتعاون مع المفوضية، ما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إنهاء معاناة النزوح وتحسين ظروف الاستقرار.
كما ناقش الجانبان مجالات التعاون المستقبلي والانتقال إلى تنفيذ مشاريع وبرامج عملية على الأرض، ما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لضمان عودة طوعية وآمنة ومستدامة للاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم الأصلية.
وكانت سوريا طرحت في أيلول الماضي رؤية “سوريا من دون مخيمات” خلال ندوة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تقوم على تهيئة ظروف العودة الطوعية والآمنة والمستدامة، إذ لخّص وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح هدفها بالقول: هدفنا ليس إزالة المخيمات بل إزالة الحاجة إليها.