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الطوارئ تبحث مع مفوضية اللاجئين تفعيل رؤية “سوريا من دون مخيمات”‏

IMG 20261115 234607 909 الطوارئ تبحث مع مفوضية اللاجئين تفعيل رؤية "سوريا من دون مخيمات"‏
معاون وزير الطوارئ يبحث مع مفوضية اللاجئين سوريا بدون مخيمات 15-11-2026

دمشق-سانا‏

بحث معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز، مع مساعد ‏المفوض السامي لشؤون العمليات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ‏أنطون ليس غارسيا والوفد المرافق له، سبل تفعيل رؤية “سوريا من دون ‏مخيمات” التي تقودها الوزارة.‏

وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الأحد، أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة ‏بدمشق، البرامج والمبادرات المطلوب تفعيلها ضمن إطار هذه الرؤية، ‏بالتعاون مع المفوضية، ما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إنهاء معاناة ‏النزوح وتحسين ظروف الاستقرار.‏

كما ناقش الجانبان مجالات التعاون المستقبلي والانتقال إلى تنفيذ مشاريع ‏وبرامج عملية على الأرض، ما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لضمان ‏عودة طوعية وآمنة ومستدامة للاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم ‏الأصلية.‏

وكانت سوريا طرحت في أيلول الماضي رؤية “سوريا من دون مخيمات” خلال ‏ندوة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم ‏المتحدة، تقوم على تهيئة ظروف العودة الطوعية والآمنة والمستدامة، إذ ‏لخّص وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح هدفها بالقول: هدفنا ليس ‏إزالة المخيمات بل إزالة الحاجة إليها.‏

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