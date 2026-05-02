مالي تحقق مع جنود يشتبه بتورطهم في هجمات مسلحة استهدفت قواعد عسكرية

باماكو-سانا

أعلن مسؤول قضائي في مالي اليوم السبت أن السلطات تجري تحقيقات مع جنود يشتبه بتورطهم في هجمات منسقة شنها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة، ومجموعات مسلحة محلية على قواعد عسكرية بمختلف أنحاء البلاد في مطلع الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن الادعاء العام بالمحكمة العسكرية قوله في بيان: إن قائمة المتورطين تشمل ثلاثة جنود في الخدمة، وجندياً متقاعداً، وآخر سبق أن تم “تسريحه” وقتل في اشتباك قرب القاعدة العسكرية الرئيسية في كاتي، التي تقع على بعد 15 كيلومتراً من العاصمة باماكو.

وأعلن رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا الأربعاء الماضي، أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على البلاد، وذلك عقب سلسلة هجمات مسلحة غير مسبوقة، استهدفت مواقع استراتيجية خلال الأيام الماضية.