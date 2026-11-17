عدن-سانا‏

قُتلت امرأة، وأصيبت أخرى، جراء عمليات القنص ‏والقصف التي نفذتها ميليشيا الحوثي في مديريات صبر ‏جنوب مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية” سبأ” عن مصادر قولها: إن ‏امرأة أصيبت أمس الإثنين برصاصة قناصة لميليشيا ‏الحوثي، وتعذر إسعافها جراء استهداف الميليشيا ‏لسيارات الإسعاف، وتوفيت أمام منزلها.‏

وأضافت المصادر أن فتاة أصيبت بشظايا في اليد ‏اليسرى، جراء قصف ميليشيا الحوثي لمديرية صبر ‏الموادم.‏

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت أمس ‏ارتكاب ميليشيا الحوثي 574 جريمة وانتهاكاً ‏بحق ‏المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج ‏خلال الساعات الـ(73) ‏الماضية، بالتزامن مع إطلاق ‏نحو 185 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة ‌‏بالسكان.‏