عدن-سانا
قُتلت امرأة، وأصيبت أخرى، جراء عمليات القنص والقصف التي نفذتها ميليشيا الحوثي في مديريات صبر جنوب مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية” سبأ” عن مصادر قولها: إن امرأة أصيبت أمس الإثنين برصاصة قناصة لميليشيا الحوثي، وتعذر إسعافها جراء استهداف الميليشيا لسيارات الإسعاف، وتوفيت أمام منزلها.
وأضافت المصادر أن فتاة أصيبت بشظايا في اليد اليسرى، جراء قصف ميليشيا الحوثي لمديرية صبر الموادم.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت أمس ارتكاب ميليشيا الحوثي 574 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج خلال الساعات الـ(73) الماضية، بالتزامن مع إطلاق نحو 185 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة بالسكان.