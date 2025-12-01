الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة

photo 2025 12 01 11 27 44 الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة
خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة_ المركز الفلسطيني للإعلام

القدس المحتلة-سانا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي ونسف منازل في مناطق شرق القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية من مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، كما أطلقت آلياته النار تجاه منازل الفلسطينيين وشنت سلسلة غارات جوية في المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أكثر من 535 خرقاً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، أدت إلى ارتقاء 350 فلسطينياً، وفق مركز غزة لحقوق الإنسان.

اتفاق أولي بين الولايات المتحدة والصين حول التعريفات الجمركية
زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ولاية تبسة الجزائرية
البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول
حركة عدم الانحياز تجدد التزامها بحل عادل وسلمي للقضية الفلسطينية
حرائق واسعة تجتاح جنوب أوروبا وتؤدي إلى نزوح الآلاف
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك