الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي ونسف منازل في مناطق شرق القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية من مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، كما أطلقت آلياته النار تجاه منازل الفلسطينيين وشنت سلسلة غارات جوية في المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أكثر من 535 خرقاً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، أدت إلى ارتقاء 350 فلسطينياً، وفق مركز غزة لحقوق الإنسان.