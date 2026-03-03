كوسوفو تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وعدد من دول المنطقة

أبو ظبي-سانا

أدانت كوسوفو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الإماراتية وعدد من دول المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن رئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني أكدت خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، تضامن كوسوفو مع الإمارات في كل ما تقوم به من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري المتسارع فيها وتأثيره على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى الحوار والحلول السياسية، لتجنيب المنطقة مزيداً من الاضطراب وعدم الاستقرار.

وتواصل طهران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج العربي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار واسعة في البنى التحتية.