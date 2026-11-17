نيويورك-سانا‏

دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، ‏إلى تعزيز الدعم الدولي لجهود السوريين في إعادة إعمار ‏بلادهم، معتبراً أن تزايد انخراط سوريا مع المجتمع الدولي ‏أمر مشجع.‏

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن يلدز قوله في كلمة ألقاها ‏أمام مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة عقدها المجلس أمس ‏الإثنين حول الأوضاع في سوريا: إن السوريين يعملون على ‏إعادة بناء بلادهم بعد نحو عامين من سقوط النظام البائد، ‏مضيفاً أن جهود استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة ‏تستحق دعماً دولياً مستمراً.‏

وأعرب يلدز عن تقدير بلاده لمبادرات الحكومة السورية ‏الرامية إلى تحديد ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية ‏للنظام السابق والقضاء عليه، وتعزيز العدالة الانتقالية، ‏ومكافحة خطاب الكراهية في البلاد.‏

وفي معرض حديثه عن الانتهاكات الإسرائيلية لسلامة ‏الأراضي السورية، قال يلدز: إن التوغلات العسكرية ‏الإسرائيلية المتزايدة والممارسات التوسعية في جنوب سوريا ‏تواصل تقويض استقرار البلاد، وهذا أمر غير مقبول، مبيناً أن ‏إسرائيل لا تستطيع ضمان أمنها عبر زعزعة استقرار ‏جيرانها وإبقائهم تحت ضغط مستمر.‏

وأكد يلدز أن تركيا ستواصل دعم سيادة سوريا ووحدتها ‏السياسية وسلامة أراضيها، والعمل مع الشركاء الإقليميين ‏والدوليين من أجل سوريا مستقرة وآمنة ومزدهرة.‏

وكان مجلس الأمن، بحث أمس الإثنين، خلال جلسته تطورات ‏الأوضاع في سوريا تحت بند الوضع في الشرق الأوسط.‏

وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في ‏كلمته، أن سوريا تمثل اليوم اختباراً للمجتمع الدولي بما تحمله ‏من فرص واعدة، مشيراً إلى أن السؤال المطروح يتمثل في ‏كيفية تحويل الدعم السياسي الذي يُعبّر عنه في مجلس الأمن ‏إلى شراكة تحمي ما ينجزه السوريون والسوريات.‏