نيويورك-سانا
دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، إلى تعزيز الدعم الدولي لجهود السوريين في إعادة إعمار بلادهم، معتبراً أن تزايد انخراط سوريا مع المجتمع الدولي أمر مشجع.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن يلدز قوله في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة عقدها المجلس أمس الإثنين حول الأوضاع في سوريا: إن السوريين يعملون على إعادة بناء بلادهم بعد نحو عامين من سقوط النظام البائد، مضيفاً أن جهود استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة تستحق دعماً دولياً مستمراً.
وأعرب يلدز عن تقدير بلاده لمبادرات الحكومة السورية الرامية إلى تحديد ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق والقضاء عليه، وتعزيز العدالة الانتقالية، ومكافحة خطاب الكراهية في البلاد.
وفي معرض حديثه عن الانتهاكات الإسرائيلية لسلامة الأراضي السورية، قال يلدز: إن التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة والممارسات التوسعية في جنوب سوريا تواصل تقويض استقرار البلاد، وهذا أمر غير مقبول، مبيناً أن إسرائيل لا تستطيع ضمان أمنها عبر زعزعة استقرار جيرانها وإبقائهم تحت ضغط مستمر.
وأكد يلدز أن تركيا ستواصل دعم سيادة سوريا ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل سوريا مستقرة وآمنة ومزدهرة.
وكان مجلس الأمن، بحث أمس الإثنين، خلال جلسته تطورات الأوضاع في سوريا تحت بند الوضع في الشرق الأوسط.
وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في كلمته، أن سوريا تمثل اليوم اختباراً للمجتمع الدولي بما تحمله من فرص واعدة، مشيراً إلى أن السؤال المطروح يتمثل في كيفية تحويل الدعم السياسي الذي يُعبّر عنه في مجلس الأمن إلى شراكة تحمي ما ينجزه السوريون والسوريات.