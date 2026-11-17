دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب ‏المناطق.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون خريفياً بين ‏الصحو والغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على المناطق الساحلية وأجزاء من المنطقة ‏الوسطى والشمالية والجزيرة لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات عشوائية من المطر ‏فوق تلك المناطق تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، خلال ساعات بعد الظهر والمساء. ‏

وليلاً يستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويُحذر من ‏حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية ‏خلال الليل وساعات الصباح الباكر، ويستمر لساعات متأخرة صباحاً.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها في ‏الأجزاء الجنوبية من المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى ومرتفعات القلمون والمناطق ‏الجنوبية لتتجاوز سرعة الهبات فيها 40 كم/سا، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ‏ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات: ‏