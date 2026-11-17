دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون خريفياً بين الصحو والغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على المناطق الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية والجزيرة لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات عشوائية من المطر فوق تلك المناطق تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، خلال ساعات بعد الظهر والمساء.
وليلاً يستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويُحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال الليل وساعات الصباح الباكر، ويستمر لساعات متأخرة صباحاً.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى ومرتفعات القلمون والمناطق الجنوبية لتتجاوز سرعة الهبات فيها 40 كم/سا، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:
|دمشق: 20 / 7
|ريف دمشق-القلمون: 18 / 2
|القنيطرة: 18 / 4
|درعا: 22 / 7
|السويداء: 19 / 5
|حمص: 20 / 10
|حماة: 22 / 11
|اللاذقية: 21/ 17
|طرطوس: 22 / 16
|حلب: 18 / 8
|إدلب: 20 / 11
|دير الزور: 23 / 11
|الرقة: 20/ 10
|الحسكة: 20 / 9