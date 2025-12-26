ارتقاء فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى فلسطيني اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينياً ارتقى برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات الفجر، غارات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي وعمليات النسف، على مختلف المناطق الشرقية للقطاع.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 عن ارتقاء وإصابة أكثر من 242 ألف فلسطيني.