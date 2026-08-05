اعتقال شخص مسلح في ملعب ترامب للغولف بكاليفورنيا قبل فعالية لجمع التبرعات

واشنطن-سانا



اعتقلت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء رجلاً في ولاية كاليفورنيا بعدما ضبطت بحوزته ذخيرة ومسدساً داخل سيارته في ملعب الغولف العائد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس قولها: إن قوات إنفاذ القانون اعتقلت الرجل بعدما رصدته وهو يوثق الإجراءات الأمنية قبل يومين من فعالية لجمع التبرعات كان من المقرر أن يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن المشتبه به كان يلتقط صوراً ومقاطع فيديو في محيط الملعب، وعُثر في جيبه على مخزن ذخيرة، فيما تم ضبط مسدس آخر داخل سيارته.



وأضافت الإدارة أنه تم تفتيش منزل المشتبه به، وعثر بداخله على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ومخازن الذخيرة والذخائر وسترات واقية من الرصاص، إضافة إلى دفاتر ملاحظات تضمنت ما وصفته بـ”تصريحات مثيرة للقلق”.



وجاء الإعلان عن عملية الاعتقال بالتزامن مع استعداد ترامب للوصول إلى حفل عشاء لجمع التبرعات لصالح اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بمنطقة رانشو بالوس فيرديس جنوب مدينة لوس أنجلوس.



وتشهد الولايات المتحدة بصورة متكررة هجمات توقع قتلى وجرحى في الأماكن العامة، وسط تجدد المطالبات بتشديد الرقابة على حيازة الأسلحة واتخاذ إجراءات تحد من تصاعد أعمال العنف المسلح.