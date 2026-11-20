بكين-سانا
أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أن بلاده والصين تنسقان أشكالاً مختلفة من التعاون في بحر الصين الجنوبي، وتبحثان فرصاً ومجالات محتملة للتنمية المشتركة.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا” عن سوبيانتو قوله، خلال لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، في مدينة شنتشن: إن العلاقات بين البلدين تشهد نمواً متزايداً، وإن الجانبين يعملان على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، ولا سيما المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.
وأشاد سوبيانتو بالمبادرات الصينية في مجال التعاون الدولي، ولا سيما مساعي بكين لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما رحب شي بمشاركة الرئيس الإندونيسي والوفد المرافق له في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
وجاء اللقاء عقب اختتام قمة المنتدى، التي استضافتها مدينة شنتشن الصينية على مدى اليومين الماضيين.