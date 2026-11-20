بكين-سانا‏

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أن بلاده والصين تنسقان أشكالاً مختلفة من ‏التعاون في بحر الصين الجنوبي، وتبحثان فرصاً ومجالات محتملة للتنمية المشتركة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا” عن سوبيانتو قوله، خلال لقائه نظيره الصيني ‏شي جين بينغ، اليوم الجمعة، في مدينة شنتشن: إن العلاقات ‏بين البلدين تشهد نمواً متزايداً، وإن الجانبين يعملان على تعزيز التعاون في عدد من ‏القطاعات، ولا سيما المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.‏

وأشاد سوبيانتو بالمبادرات الصينية في مجال التعاون الدولي، ولا سيما مساعي بكين ‏لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما رحب شي ‏بمشاركة الرئيس الإندونيسي والوفد المرافق له في منتدى التعاون الاقتصادي لدول ‏آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).‏

وجاء اللقاء عقب اختتام قمة المنتدى، التي استضافتها مدينة شنتشن الصينية على ‏مدى اليومين الماضيين.‏