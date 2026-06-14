جنوب إفريقيا تحبط تهريب عقارب سامة عبر مطار كيب تاون ‏

كيب تاون-سانا‏

أحبطت الشرطة في جنوب إفريقيا محاولة تهريب كمية كبيرة من العقارب ‏السامة عبر مطار كيب تاون الدولي، وألقت القبض على الشخص المتورط ‏في العملية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة في جنوب إفريقيا قولها في بيان اليوم ‏الأحد: “إن الأجهزة الأمنية أوقفت رجلاً يبلغ من العمر 28 عاماً، بعد عملية ‏تقصٍ ومتابعة دقيقة، حيث ضبطت بحوزته 150 عقرباً ساماً حياً، كان قد ‏أخفاها بين ملابسه وداخل أمتعته الشخصية بهدف تهريبها خارج البلاد”.‏

وأشار البيان إلى أن الموقوف سيُقدّم إلى القضاء لمحاكمته بموجب قانون ‏حماية الطبيعة والبيئة، وبتهمة حيازة حيوانات برية بطريقة غير قانونية، ‏مبيناً أنه تم تسليم العقارب المضبوطة إلى مركز متخصص في الحياة البرية ‏للحفاظ عليها، في حين يواصل المسؤولون تقييم قيمتها المادية.‏

يُذكر أن تجارة الأحياء البرية غير المشروعة تشكل تهديداً كبيراً للتنوع ‏البيولوجي في جنوب إفريقيا، حيث تنشط عصابات تهريب دولية في ‏استهداف الحيوانات النادرة والزواحف لتغذية الأسواق العالمية غير القانونية.‏