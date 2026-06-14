جنوب إفريقيا تحبط تهريب عقارب سامة عبر مطار كيب تاون ‏

كيب تاون-سانا
أحبطت الشرطة في جنوب إفريقيا محاولة تهريب كمية كبيرة من العقارب السامة عبر مطار كيب تاون الدولي، وألقت القبض على الشخص المتورط في العملية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة في جنوب إفريقيا قولها في بيان اليوم الأحد: “إن الأجهزة الأمنية أوقفت رجلاً يبلغ من العمر 28 عاماً، بعد عملية تقصٍ ومتابعة دقيقة، حيث ضبطت بحوزته 150 عقرباً ساماً حياً، كان قد أخفاها بين ملابسه وداخل أمتعته الشخصية بهدف تهريبها خارج البلاد”.
وأشار البيان إلى أن الموقوف سيُقدّم إلى القضاء لمحاكمته بموجب قانون حماية الطبيعة والبيئة، وبتهمة حيازة حيوانات برية بطريقة غير قانونية، مبيناً أنه تم تسليم العقارب المضبوطة إلى مركز متخصص في الحياة البرية للحفاظ عليها، في حين يواصل المسؤولون تقييم قيمتها المادية.
يُذكر أن تجارة الأحياء البرية غير المشروعة تشكل تهديداً كبيراً للتنوع البيولوجي في جنوب إفريقيا، حيث تنشط عصابات تهريب دولية في استهداف الحيوانات النادرة والزواحف لتغذية الأسواق العالمية غير القانونية.