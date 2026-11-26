دمشق-سانا

انطلقت اليوم الخميس في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين مرحلة المقابلات الشخصية المباشرة للمتأهلين عن الاختبار ‏الكتابي، ضمن مسابقة التوظيف الخاصة بالسلكين الدبلوماسي والإداري.‏

وأوضحت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية لـ سانا، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار التوظيف المؤسسي الذي انطلق بإعلان مفتوح عبر المنصات الرسمية واستقطب 7265 متقدماً، خضع منهم 2735 مرشحاً للاختبار الكتابي، وأفضت نتائجه إلى تأهل 800 متقدم إلى مرحلة المقابلات المباشرة.

وأشارت إلى أن المقابلات تُجرى بإشراف لجنة متخصصة تضم ممثلين عن إدارة التنمية الإدارية والمعهد الدبلوماسي، وعدداً من الإدارات المعنية في الوزارة، مع توثيق جميع الجلسات بتقنية التصوير المرئي، وفق معايير تقييم دقيقة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص.

وأكدت إدارة الإعلام أن هذه العملية تهدف إلى استقطاب نخبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، القادرة على تعزيز العمل المؤسسي ومواكبة متطلبات الدبلوماسية السورية في المرحلة المقبلة.

وكانت الوزارة أعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري أسماء المقبولين للامتحان الشفهي في مسابقة التعاقد مع عاملين في السلكين الدبلوماسي والإداري، مبينة أن القبول للامتحان الشفهي لا يعدّ قبولاً نهائياً ولا يترتب عليه أي حق في التعاقد، ويخضع القبول النهائي لاستيفاء الشروط والإجراءات المعتمدة للمسابقة.