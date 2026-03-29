هيئة الأمن البحري الأوروبية تحذّر السفن من دخول المياه الإقليمية اليمنية

بروكسل-سانا

حذّرت هيئة الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي “أسبيدس” سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن من دخول المياه الإقليمية اليمنية، خشية تعرضها لهجمات محتملة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن “أسبيدس” قولها في بيان: إن على السفن التجارية تجنب المياه اليمنية إلى حين تراجع مستوى التهديد، مرجّحة أن يكون مستوى المخاطر عالياً على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، ومتوسطاً على السفن الأخرى العابرة للبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب.

وأكدت الهيئة أن سفنها المنتشرة في المنطقة تراقب الوضع، وهي في حالة تأهب.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد القلق الدولي من اتساع نطاق التوترات الإقليمية وانعكاساتها على أمن الملاحة البحرية.

وكانت الحكومة اليمنية قد جدّدت أمس إدانتها لما وصفته بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زج اليمن والمنطقة في صراعات جديدة، محذّرة من جولة إضافية من السياسات التخريبية التي ينخرط فيها الحوثيون.