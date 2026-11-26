عدن-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الحديدة غربي اليمن، وقال: إنّ ميليشيا الحوثي استخدمتها في استهداف مصفاة جازان السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، قوله في منشور عبر منصة إكس: إن المنصة استُخدمت في الاعتداء الذي استهدف مصفاة جازان في وقت سابق اليوم.

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن، في وقت سابق اليوم، تعرض مصفاة جازان لاعتداء من قبل ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم.