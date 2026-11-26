‏دمشق-سانا

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أطلقت وزارة النقل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (‏UNDP‏) اليوم الخميس السياسة ‏الوطنية للنقل البري متعدد ‏الأنماط، دعماً للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في سوريا، وذلك خلال فعالية أقيمت في محطة الحجاز بدمشق ‏بالتزامن مع اليوم العالمي ‏للنقل المستدام.‏

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وترتكز السياسة الوطنية للنقل البري متعدد الأنماط على ركائز استراتيجية، هي الكفاءة الاقتصادية وتيسير ‏التجارة؛ والتنقل ‏الشامل والتنمية الاجتماعية والسلامة والاستدامة البيئية. ‏

وقال وزير النقل يعرب بدر في كلمة له: “بتضافر الجهود وروح المسؤولية المشتركة، قادرون على بناء منظومة نقل بري ‏حديثة ‏آمنة، ومتكاملة الأنماط ومستدامة، تليق بسوريا وتلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً”.‏



وأشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا ميلاني ‌‏هاوينشتاين في كلمة لها إلى أن محطة الحجاز ‏تعد رمزاً لروابط ‏سوريا التاريخية مع محيطها، وأن إعادة بناء قطاع النقل أمر حاسم للتعافي.‏

وقالت هاوينشتاين: “من خلال شراكتنا مع وزارة النقل، ندعم رؤية وطنية لنقل أكثر أماناً وشمولاً واستدامة، يعيد ربط ‏المجتمعات ‏بفرص العمل والأسواق والخدمات”، مؤكدة أن الأولوية الآن هي تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال ‏شراكات واستثمارات تسهم في النمو الاقتصادي ‏وتحقيق التعافي المستدام.‏



يتبع ..‏