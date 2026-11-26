دمشق-سانا
أطلقت وزارة النقل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم الخميس السياسة الوطنية للنقل البري متعدد الأنماط، دعماً للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في سوريا، وذلك خلال فعالية أقيمت في محطة الحجاز بدمشق بالتزامن مع اليوم العالمي للنقل المستدام.
وترتكز السياسة الوطنية للنقل البري متعدد الأنماط على ركائز استراتيجية، هي الكفاءة الاقتصادية وتيسير التجارة؛ والتنقل الشامل والتنمية الاجتماعية والسلامة والاستدامة البيئية.
وقال وزير النقل يعرب بدر في كلمة له: “بتضافر الجهود وروح المسؤولية المشتركة، قادرون على بناء منظومة نقل بري حديثة آمنة، ومتكاملة الأنماط ومستدامة، تليق بسوريا وتلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً”.
وأشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا ميلاني هاوينشتاين في كلمة لها إلى أن محطة الحجاز تعد رمزاً لروابط سوريا التاريخية مع محيطها، وأن إعادة بناء قطاع النقل أمر حاسم للتعافي.
وقالت هاوينشتاين: “من خلال شراكتنا مع وزارة النقل، ندعم رؤية وطنية لنقل أكثر أماناً وشمولاً واستدامة، يعيد ربط المجتمعات بفرص العمل والأسواق والخدمات”، مؤكدة أن الأولوية الآن هي تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال شراكات واستثمارات تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التعافي المستدام.