تركيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية سقوط صاروخ إيراني في أجوائها

أنقرة-سانا

استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء السفير الإيراني في أنقرة، محمد حسن حبيب الله زاده، على خلفية التطورات الميدانية الأخيرة المتعلقة بسقوط صاروخ إيراني في الأجواء التركية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية في أنقرة قولها في تصريحات: “إنه تم إبلاغ السفير الإيراني خلال استدعائه إلى مقر الوزارة، استياء تركيا وقلقها حيال الحادث”.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط أسقطت صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

