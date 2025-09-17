الرئاسة التركية: توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل مرحلة دموية من جرائم الإبادة

أنقرة-سانا

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن توسيع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يشكل مرحلة دموية من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ويتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وقال دوران في منشور عبر منصة “إن سوشيال” التركية: “إن هجمات إسرائيل، التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين وتسببت في تهجير مئات الآلاف منهم، أوصلت المأساة الإنسانية في قطاع غزة إلى مستوى لا يطاق”.

ودعا دوران المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك الفوري من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار، ومحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين، مشدداً على موقف بلاده الداعم للمبادرات الرامية إلى محاسبة مرتكبي هذا العدوان وصولاً إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويشهد قطاع غزة حصاراً خانقاً فيما يعاني سكانه من مجاعة حقيقية مع استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمار هائل.