الرئاسة التركية: توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل مرحلة دموية من جرائم الإبادة

223 الرئاسة التركية: توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل مرحلة دموية من جرائم الإبادة
وكالة الاناضول

أنقرة-سانا

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن توسيع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يشكل مرحلة دموية من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ويتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وقال دوران في منشور عبر منصة “إن سوشيال” التركية: “إن هجمات إسرائيل، التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين وتسببت في تهجير مئات الآلاف منهم، أوصلت المأساة الإنسانية في قطاع غزة إلى مستوى لا يطاق”.

ودعا دوران المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك الفوري من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار، ومحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين، مشدداً على موقف بلاده الداعم للمبادرات الرامية إلى محاسبة مرتكبي هذا العدوان وصولاً إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويشهد قطاع غزة حصاراً خانقاً فيما يعاني سكانه من مجاعة حقيقية مع استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمار هائل.

قادة الخليج يدينون العدوان الإسرائيلي على قطر ويؤكدون تفعيل الدفاع المشترك
التعاون الإسلامي تدين انتهاكات إسرائيل ضد البطريركية الأرثوذكسية بالقدس
غوتيريش: الاتجار بالبشر جريمة نكراء يجب أن تتوقف فوراً
زاخاروفا: نظام كييف يخرب عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب غرب تركيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك