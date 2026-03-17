الأردن يدين المخطط الإرهابي التخريبي لاستهداف الكويت

عمّان-سانا

أدان الأردن اليوم الثلاثاء بأشد العبارات المخطط الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت، مشيراً إلى أنه محاولة مرفوضة لتهديد الأمن والاستقرار.

وأكدّت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، رفض عمّان واستنكارها هذا المخطط، وتضامنها المُطلق مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الإثنين، عن ضبط خلية تابعة لميليشيا حزب الله، تضم (14) مواطناً وشخصين من الجنسية اللبنانية، وتستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، كما تم ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر وسلاح يستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة وطائرات مسيّرة، وأعلام وصور خاصة وخرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية بحوزة الخلية.

وأدان لبنان بشدة المخطط الإرهابي، مذكّراً بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 آذار 2026 بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لميليشيا حزب الله.