الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: الجامعة العربية: عدم مساءلة إسرائيل يشجعها على انتهاك سيادة الدول
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الجامعة العربية: عدم مساءلة إسرائيل يشجعها على انتهاك سيادة الدول

864528996 1446690746918364 651694494971294171 n الجامعة العربية: عدم مساءلة إسرائيل يشجعها على انتهاك سيادة الدول
لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي مع الأمين العام ‏للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القاهرة اليوم الأحد- القاهرة-جامعة الدول العربية

القاهرة-سانا‏

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، خلال لقائه الأمين العام ‏للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القاهرة اليوم الأحد، من أن استمرار ‏إفلات “إسرائيل” من المساءلة يشجعها على مواصلة انتهاك سيادة وسلامة ‏أراضي سوريا وفلسطين ولبنان.

وذكر بيان نشرته الجامعة العربية على صفحتها في موقع فيسبوك أن ‏الجانبين بحثا الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا، وأكدا ضرورة الحفاظ ‏على وحدة هذه الدول وسيادتها ومؤسساتها الوطنية.

‏وحول الوضع في قطاع غزة، شدد فهمي على أن مصداقية النظام الدولي ‏باتت تُقاس بما يجري في القطاع، محذراً من هشاشة وقف إطلاق النار في ‏ظل سقوط أكثر من 1500 قتيل منذ سريانه. وأكد ضرورة التنفيذ الكامل ‏لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية ‏المحتلة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ‌‏(الأونروا) وولايتها.

رفض الاعتداءات الإيرانية وهجمات ميليشيا الحوثي

وأكد فهمي رفض الجامعة العربية القاطع لاستخدام القوة بصورة غير ‌‏مشروعة في التجاوزات الإقليمية، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على ‌‏أراضي الدول العربية المجاورة ومصالحها، والهجمات المتواصلة التي تشنها ‌‏ميليشيا الحوثي على المطارات والمنشآت المدنية، والتي شملت أخيراً إطلاق ‌‏صواريخ باتجاه منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية ‌‏السعودية.

وجدد فهمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة وحقها في الدفاع عن ‌‏أمنها وسيادتها، داعياً مجلس الأمن إلى تنفيذ قراراته، ومؤكداً أهمية صون ‌‏حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

الدعوة إلى تجنب الفراغ الأمني في جنوب اللبناني

وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان مع قرب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة ‌‏المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، حيث أكد فهمي أهمية تجنب أي فراغ أمني في ‌‏الجنوب، ودعم الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها.

من جانبه، أكد غوتيريش التزامه الثابت بضرورة احترام الدول للقانون ‌‏الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره للشراكة الوثيقة بين الأمم ‌‏المتحدة وجامعة الدول العربية، وحرص المنظمة الدولية على مواصلة ‌‏التنسيق مع الجامعة ودعم جهودها في مواجهة التحديات الإقليمية والتطورات ‌‏الدولية.

وكان غوتيريش، دعا بعد وصوله إلى مصر أمس السبت في منشور عبر ‏منصة “إكس”، إلى معالجة أزمات منطقة الشرق الأوسط بالوسائل السياسية ‏والدبلوماسية.

صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تعصف بالنمو وترفع التضخم
إصابة فلسطيني بجروح خلال اقتحام مستوطنين شمال رام الله
مسؤول أوروبي يدعو أعضاء مجلس أوروبا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
اليونيفيل تجدد الدعوة إلى الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه
وزراء خارجية غربيون ينددون بخطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك