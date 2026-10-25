الجامعة العربية: عدم مساءلة إسرائيل يشجعها على انتهاك سيادة الدول

القاهرة-سانا‏

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، خلال لقائه الأمين العام ‏للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القاهرة اليوم الأحد، من أن استمرار ‏إفلات “إسرائيل” من المساءلة يشجعها على مواصلة انتهاك سيادة وسلامة ‏أراضي سوريا وفلسطين ولبنان.

وذكر بيان نشرته الجامعة العربية على صفحتها في موقع فيسبوك أن ‏الجانبين بحثا الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا، وأكدا ضرورة الحفاظ ‏على وحدة هذه الدول وسيادتها ومؤسساتها الوطنية.

‏وحول الوضع في قطاع غزة، شدد فهمي على أن مصداقية النظام الدولي ‏باتت تُقاس بما يجري في القطاع، محذراً من هشاشة وقف إطلاق النار في ‏ظل سقوط أكثر من 1500 قتيل منذ سريانه. وأكد ضرورة التنفيذ الكامل ‏لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية ‏المحتلة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ‌‏(الأونروا) وولايتها.

رفض الاعتداءات الإيرانية وهجمات ميليشيا الحوثي

وأكد فهمي رفض الجامعة العربية القاطع لاستخدام القوة بصورة غير ‌‏مشروعة في التجاوزات الإقليمية، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على ‌‏أراضي الدول العربية المجاورة ومصالحها، والهجمات المتواصلة التي تشنها ‌‏ميليشيا الحوثي على المطارات والمنشآت المدنية، والتي شملت أخيراً إطلاق ‌‏صواريخ باتجاه منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية ‌‏السعودية.

وجدد فهمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة وحقها في الدفاع عن ‌‏أمنها وسيادتها، داعياً مجلس الأمن إلى تنفيذ قراراته، ومؤكداً أهمية صون ‌‏حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

الدعوة إلى تجنب الفراغ الأمني في جنوب اللبناني

وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان مع قرب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة ‌‏المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، حيث أكد فهمي أهمية تجنب أي فراغ أمني في ‌‏الجنوب، ودعم الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها.

من جانبه، أكد غوتيريش التزامه الثابت بضرورة احترام الدول للقانون ‌‏الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره للشراكة الوثيقة بين الأمم ‌‏المتحدة وجامعة الدول العربية، وحرص المنظمة الدولية على مواصلة ‌‏التنسيق مع الجامعة ودعم جهودها في مواجهة التحديات الإقليمية والتطورات ‌‏الدولية.

وكان غوتيريش، دعا بعد وصوله إلى مصر أمس السبت في منشور عبر ‏منصة “إكس”، إلى معالجة أزمات منطقة الشرق الأوسط بالوسائل السياسية ‏والدبلوماسية.