الجامعة العربية: عدم مساءلة إسرائيل يشجعها على انتهاك سيادة الدول

القاهرة-سانا
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القاهرة اليوم الأحد، من أن استمرار إفلات “إسرائيل” من المساءلة يشجعها على مواصلة انتهاك سيادة وسلامة أراضي سوريا وفلسطين ولبنان.
وذكر بيان نشرته الجامعة العربية على صفحتها في موقع فيسبوك أن الجانبين بحثا الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا، وأكدا ضرورة الحفاظ على وحدة هذه الدول وسيادتها ومؤسساتها الوطنية.
وحول الوضع في قطاع غزة، شدد فهمي على أن مصداقية النظام الدولي باتت تُقاس بما يجري في القطاع، محذراً من هشاشة وقف إطلاق النار في ظل سقوط أكثر من 1500 قتيل منذ سريانه. وأكد ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وولايتها.
رفض الاعتداءات الإيرانية وهجمات ميليشيا الحوثي
وأكد فهمي رفض الجامعة العربية القاطع لاستخدام القوة بصورة غير مشروعة في التجاوزات الإقليمية، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على أراضي الدول العربية المجاورة ومصالحها، والهجمات المتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المطارات والمنشآت المدنية، والتي شملت أخيراً إطلاق صواريخ باتجاه منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.
وجدد فهمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة وحقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها، داعياً مجلس الأمن إلى تنفيذ قراراته، ومؤكداً أهمية صون حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
الدعوة إلى تجنب الفراغ الأمني في جنوب اللبناني
وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان مع قرب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، حيث أكد فهمي أهمية تجنب أي فراغ أمني في الجنوب، ودعم الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها.
من جانبه، أكد غوتيريش التزامه الثابت بضرورة احترام الدول للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره للشراكة الوثيقة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وحرص المنظمة الدولية على مواصلة التنسيق مع الجامعة ودعم جهودها في مواجهة التحديات الإقليمية والتطورات الدولية.
وكان غوتيريش، دعا بعد وصوله إلى مصر أمس السبت في منشور عبر منصة “إكس”، إلى معالجة أزمات منطقة الشرق الأوسط بالوسائل السياسية والدبلوماسية.