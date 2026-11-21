هلسنكي-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية اليوم السبت، الاشتباه في انتهاك مروحية روسية المجال الجوي الفنلندي قبالة سواحل مدينة لوفيسا.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة “إكس” أن المروحية توغلت مسافة وصلت إلى 4.1 كيلومترات داخل الأراضي الفنلندية.
يأتي ذلك في أعقاب تعرض سفينة الشحن الروسية “سبارتا 2” لضربة بطائرة مسيّرة مجهولة صباح اليوم في خليج فنلندا، أثناء وجودها في المياه الدولية غرب جزيرة سورساري، ما أدى إلى تضررها واندلاع حريق على متنها.
وقال حرس الحدود الفنلندي عبر موقعه الالكتروني: إن سفينة الشحن المستهدفة معروفة بصلاتها الوثيقة بالقوات المسلحة الروسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في بحر البلطيق وخليج فنلندا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتشديد الإجراءات الرقابية البحرية، بعد تعرض سفينة حربية روسية لأضرار إثر هجوم بطائرة مسيّرة في خليج فنلندا في الثاني عشر من الشهر الجاري.