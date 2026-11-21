هلسنكي-سانا ‏

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية اليوم السبت، الاشتباه في انتهاك مروحية روسية المجال ‏الجوي الفنلندي قبالة سواحل مدينة لوفيسا.‏

وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة “إكس” أن المروحية توغلت مسافة ‏وصلت إلى 4.1 كيلومترات داخل الأراضي الفنلندية. ‏

يأتي ذلك في أعقاب تعرض سفينة الشحن الروسية “سبارتا 2” لضربة بطائرة ‏مسيّرة مجهولة صباح اليوم في خليج فنلندا، أثناء وجودها في المياه الدولية غرب ‏جزيرة سورساري، ما أدى إلى تضررها واندلاع حريق على متنها.‏

وقال حرس الحدود الفنلندي عبر موقعه الالكتروني: إن سفينة الشحن المستهدفة ‏معروفة بصلاتها الوثيقة بالقوات المسلحة الروسية.‏

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في بحر البلطيق وخليج ‏فنلندا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتشديد الإجراءات الرقابية البحرية، بعد ‏تعرض سفينة حربية روسية لأضرار إثر هجوم بطائرة مسيّرة في خليج فنلندا ‏في الثاني عشر من الشهر الجاري.‏