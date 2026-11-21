من زمن محمد باشا كوبرلي….الجامع الكبير في مدينة جسر الشغور…. شاهد من العهد العثماني تاريخ النشر: 2026/11/21 7:17 مساءً اخر تحديث: 2026/11/21 7:17 مساءً قائمة الصور 1/9 استعدادات أهالي مدينة سلمية بريف حماة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وزارة الاقتصاد والصناعة تفتح باب الاكتتاب على مقاسم المدينة الصناعية في حلب وسط إقبال كبير تضرر الأراضي الزراعية في السلحبية الشرقية بالرقة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي بمحيط مطرانية حماة للروم الأرثوذكس صور من داخل محكمة الجنايات الرابعة حيث تم الحكم على المجرم أحمد حسون بالسجن المؤبد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجامع الكبيرالعهد العثمانيمدينة جسر الشغور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه غوغل توسّع إجراءات التحقق الأمني لتطبيقات أندرويد في 2027 «الداء والدواء».. ابن قيم الجوزية يقرأ أمراض النفس وسبل إصلاحها الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل للإسفنج بمدينة اللاذقية أجواء خريفية والحرارة أعلى من معدلاتها مع أمطار خفيفة في بعض المناطق الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية آخر الأخبار رياضة لاتسيو يواصل صدارته للدوري الإيطالي بكرة القدم دولي روته: حلف شمال الأطلسي سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية خدماتمحليات الأشغال العامة تبحث مقترح دليل تقييم أضرار البنى التحتية لتحديث استراتيجية الإسكان