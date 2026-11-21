القدس المحتلة-سانا‏

انتشلت طواقم الدفاع المدني في المحافظة الوسطى بقطاع غزة جثامين ورفات ‌‏129 قتيلاً من تحت أنقاض 39 مبنى ومنزلاً مدمَّراً، وذلك خلال المرحلة الثانية ‏من مشروع انتشال الجثامين، المموَّل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.‏

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة الوسطى العميد رامي العايدي، في بيان ‏صحفي اليوم السبت: إن عمليات الانتشال شملت مخيم النصيرات ومنطقة الزوايدة ‏ومدينة دير البلح، واستمرت 53 يوماً متواصلاً، بإجمالي 410 ساعات عمل.‏

وأوضح العايدي أن البيانات الواردة من الأجهزة المختصة أشارت إلى وجود 233 ‏مفقوداً تحت أنقاض المباني المستهدفة، إلا أن الفرق تمكّنت من انتشال 129 جثماناً ‏ورفاتاً، لافتاً إلى مشاركة جهات عدة في العمليات، بينها الأدلة الجنائية التابعة ‏لجهاز الشرطة والطب الشرعي والبلديات وطواقم الصليب الأحمر واللجنة ‏المصرية.‏

وكانت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة، انتشلت في أيلول الماضي، رفات 55 قتيلاً من ‏تحت أنقاض ‏منزل، دمَّرته قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الزيتون جنوبي ‏مدينة غزة.‏