القدس المحتلة-سانا
انتشلت طواقم الدفاع المدني في المحافظة الوسطى بقطاع غزة جثامين ورفات 129 قتيلاً من تحت أنقاض 39 مبنى ومنزلاً مدمَّراً، وذلك خلال المرحلة الثانية من مشروع انتشال الجثامين، المموَّل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة الوسطى العميد رامي العايدي، في بيان صحفي اليوم السبت: إن عمليات الانتشال شملت مخيم النصيرات ومنطقة الزوايدة ومدينة دير البلح، واستمرت 53 يوماً متواصلاً، بإجمالي 410 ساعات عمل.
وأوضح العايدي أن البيانات الواردة من الأجهزة المختصة أشارت إلى وجود 233 مفقوداً تحت أنقاض المباني المستهدفة، إلا أن الفرق تمكّنت من انتشال 129 جثماناً ورفاتاً، لافتاً إلى مشاركة جهات عدة في العمليات، بينها الأدلة الجنائية التابعة لجهاز الشرطة والطب الشرعي والبلديات وطواقم الصليب الأحمر واللجنة المصرية.
وكانت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة، انتشلت في أيلول الماضي، رفات 55 قتيلاً من تحت أنقاض منزل، دمَّرته قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.