الإمارات تُدين الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السعودية

أبو ظبي-سانا



أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، بالصواريخ الباليستية، مؤكدة أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام اليوم الثلاثاء، على تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.



وكانت السعودية أعلنت أمس الإثنين، أن دفاعاتها الجوية ‏اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب البلاد.‏