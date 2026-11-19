درعا -سانا



يواجه العديد من مستخدمي تطبيق شام كاش في محافظة درعا صعوبات متعددة أثناء إنجاز معاملاتهم المالية الإلكترونية، تتراوح بين مشكلات توثيق الحسابات وتسجيل الدخول والتحويلات المالية، وصولاً إلى ضعف الخبرة الرقمية لدى بعض المستخدمين ومخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وأوضح مدير مركز شام كاش في درعا نادر الأحمد، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن المركز يستقبل يومياً بين 300 و350 مواطناً، وتتركز الخدمات المقدمة في توثيق الحسابات وإنشاء حسابات جديدة ومعالجة المشكلات المتعلقة بالحسابات المقيّدة، إضافة إلى متابعة شكاوى النصب والاحتيال الإلكتروني، لافتاً إلى اعتماد نظام دور مرتبط بأجهزة الحاسوب لدى الموظفين، بما يضمن تنظيم استقبال المراجعين وتقديم الخدمات لهم.

تفاوت مستويات الوعي الرقمي

أشار الأحمد إلى أن تفاوت مستويات الوعي الرقمي لدى بعض المستخدمين يشكل أحد أبرز التحديات، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الحسابات والبيانات الشخصية، إذ يلجأ بعضهم إلى مشاركة معلومات حساباتهم أو رموز التحقق مع أشخاص آخرين، ما يعرضهم لمخاطر الاحتيال الإلكتروني وفقدان السيطرة على حساباتهم.



من جهته، بيّن المواطن محمد نواف، في تصريح مماثل، أن من الصعوبات التي يواجهها عدم وضوح بعض إجراءات استخدام التطبيق، وخاصة عند حدوث مشكلة في الحساب أو تعثر إحدى العمليات المالية، ما يضطره إلى مراجعة مركز الخدمة للحصول على المساعدة، معرباً عن أمله في تبسيط الإجراءات وتوفير إرشادات واضحة تساعد المواطنين على إنجاز معاملاتهم بسهولة.

كبار السن يواجهون صعوبة في التعامل مع التطبيقات المالية

من جانبها، أوضحت المعلمة مروة الندى أن بعض مستخدمي التطبيق، ولا سيما كبار السن، يواجهون صعوبة في التعامل مع التطبيقات المالية الإلكترونية، سواء في توثيق الحسابات أو تنفيذ التحويلات ومتابعة العمليات المالية، مشيرة إلى أهمية تكثيف التوعية وتقديم الإرشادات اللازمة بشأن استخدام التطبيق، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم للمستخدمين.



وبدأ مركز شام كاش في محافظة درعا عمله في 20 حزيران الماضي، ويقدم خدمات الدعم الفني ومساعدة المواطنين على تجاوز المشكلات التي تعترض استخدامهم للتطبيق.