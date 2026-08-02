بازار صيفي في كنيسة سيدة السلام بحمص لدعم المشاريع الصغيرة

حمص-سانا

افتُتح مساء اليوم في صالة كنيسة سيدة السلام للروم الملكيين الكاثوليك بمدينة حمص، البازار الصيفي الثاني بمشاركة عدد من السيدات والحرفيين، بهدف دعم المشاريع المنزلية وتشجيع أصحاب المواهب على تسويق منتجاتهم، إلى جانب توفير مساحة اجتماعية وترفيهية للعائلات والزوار.

وأوضحت منسقة السوق رولا مشلوط لمراسل سانا، أن تنظيم البازار يأتي للمرة الثانية في الكنيسة، بهدف تشجيع السيدات على تسويق منتجاتهن، وتأمين مصدر دخل إضافي لهن، إلى جانب خلق أجواء اجتماعية تتيح للزوار التعرف إلى المنتجات المحلية ودعمها.

وبيّنت مشلوط، أن البازار الذي يستمر ثلاثة أيام يضم مشاركات متنوعة لمشاريع صغيرة منزلية من صناعة الشموع، وأعمال فنية، ورسم على الزجاج، ومشغولات يدوية، ومأكولات، إضافة إلى فقرات ترفيهية وموسيقية ومسابقات تستهدف مختلف أفراد الأسرة.

من جهته، أشار كاهن كنيسة سيدة السلام الأرشمندريت جابر ليوس، إلى أن البازار يشكل فرصة مهمة لإبراز أعمال المشاركين والتعريف بها، مؤكداً أن فعاليات كهذه تسهم في تنشيط الحركة الاجتماعية وتعزيز التعارف بين أبناء المجتمع المحلي، إضافة إلى دعم أصحاب المبادرات الصغيرة.

ومن المشاركات أوضحت حلا كدر، أن البازار يمثل فرصة حقيقية لتسويق منتجاتهن والتعريف بها، وإيصالها إلى عدد أكبر من الزوار، بما يشجعها على تطوير مشروعها والاستمرار فيه.

ورأت الزائرة ساندي العباس، أن البازار يتميز بأجوائه الأسرية والاجتماعية، ويعكس إبداع المشاركين وجهودهم، مؤكدةً أهمية دعم المشاريع الصغيرة التي تحول المواهب إلى أعمال منتجة، لما لها من دور في الحفاظ على التراث والحرف المحلية.

ويشكّل البازار الصيفي في الكنيسة فعالية سنوية تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة وتمكين السيدات وأصحاب الحرف المنزلية، وذلك في إطار تعزيز دور المجتمع المحلي في دعم المواهب والحرف التقليدية، وإتاحة منصة تفاعلية تجمع بين التسوّق والترفيه، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية داخل المدينة.