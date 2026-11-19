دمشق-سانا
بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول ماهر خليل الحسن اليوم الخميس مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية مستجدات متابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والخطوات اللازمة لتحويلها إلى اتفاقية تنفيذية لاستكشاف النفط والغاز في البلوك رقم (1) ضمن المياه الإقليمية السورية.
وأكد الحسن دعم الشركة الكامل للتعاون مع شيفرون، والتزامها بتسريع العمل لإنجاز الاتفاقية، والانتقال إلى مراحل التنفيذ.
من جانبه، أعرب وفد الشركة الأمريكية عن ارتياحه للتقدم المحرز في المباحثات، مؤكداً اهتمام “شيفرون” باستكمال الإجراءات اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.
وكانت الشركة السورية للبترول وقّعت في الرابع من شباط الماضي مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الدولية وشركة باور إنترناشيونال القابضة لأول حقل بحري في سوريا، بهدف الاستثمار والاستكشاف، والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة ودعم مسارات التنمية.