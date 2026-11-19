دمشق-سانا

بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول ماهر خليل الحسن اليوم الخميس مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية ‏مستجدات متابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والخطوات اللازمة لتحويلها إلى اتفاقية تنفيذية لاستكشاف النفط ‏والغاز في البلوك رقم (1) ضمن المياه الإقليمية السورية.

وأكد الحسن دعم الشركة الكامل للتعاون مع شيفرون، والتزامها بتسريع العمل لإنجاز الاتفاقية، والانتقال إلى مراحل ‏التنفيذ.‏

من جانبه، أعرب وفد الشركة الأمريكية عن ارتياحه للتقدم المحرز في المباحثات، مؤكداً اهتمام “شيفرون” باستكمال ‏الإجراءات اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.

وكانت الشركة السورية للبترول وقّعت في الرابع من شباط الماضي مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الدولية وشركة ‏باور إنترناشيونال القابضة لأول حقل بحري في سوريا، بهدف الاستثمار والاستكشاف، والتنقيب عن النفط والغاز في ‏المياه الإقليمية السورية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة ودعم مسارات التنمية.