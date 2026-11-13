التأمينات الاجتماعية تدعو أصحاب العمل للاستفادة من إعفاءات المرسوم 29

دمشق-سانا

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل، ولا سيما أصحاب المنشآت المتضررة خلال سنوات الثورة نتيجة الأعمال التخريبية للنظام البائد، إلى المبادرة للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026، الذي يمنح إعفاءً من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في سداد الاشتراكات التأمينية السابقة، مؤكدة أهمية اغتنام الفترة المتبقية من تطبيق المرسوم، الذي ينتهي العمل به بتاريخ 17 شباط 2027.

وأوضحت المؤسسة اليوم الجمعة، أن اللجنة المختصة تواصل دراسة الطلبات المقدمة من المنشآت المتضررة للاستفادة من الإعفاءات، حيث صدرت بالفعل مجموعة من قرارات الإعفاء، بينما يجري استكمال الوثائق اللازمة للبت في بقية الطلبات وإصدار القرارات الخاصة بها.

الاستفادة قبل انتهاء المدة المحددة

وأكدت المؤسسة أن المرسوم يشكّل فرصة مهمة أمام المنشآت المتضررة لتسوية أوضاعها التأمينية ومعالجة الالتزامات المالية المتراكمة، بما يخفف الأعباء عنها ويساعدها على استعادة نشاطها، داعية أصحاب العمل، ولا سيما في المناطق الشمالية والشرقية التي لا يزال الإقبال فيها محدوداً، إلى عدم تفويت هذه الفرصة والمبادرة بتقديم طلباتهم واستكمال إجراءات الاستفادة قبل انتهاء المدة المحددة.

وبيّنت المؤسسة أن عدد المستفيدين من المرسوم منذ بدء تطبيقه حتى تاريخه بلغ (27981) مستفيداً، بينما وصلت قيمة المبالغ المسددة إلى (910,358,619) ليرة سورية، مقابل إعفاءات بلغت قيمتها (233,845,618) ليرة سورية. وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في شباط الماضي المرسوم رقم 29 لعام 2026 القاضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 74 – 177 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته، المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، إذا سددت خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

