طرطوس-سانا
أُنجزت أعمال إعادة تأهيل محطة ضخ مياه الشرب في قرية الملوعة بمنطقة الخوابي في طرطوس، بتمويل من مؤسسة الآغا خان، وبالتعاون مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة المحطة وتحسين استقرار التزويد المائي لنحو 950 نسمة في قريتي الملوعة وضهر الملوعة.
وأوضح مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس المهندس عبد الله الحمود، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن أعمال التأهيل شملت صيانة مبنى المحطة ودهان الجدران والأبواب واللوحات، واستبدال زجاج النوافذ المتضرر، وتجديد الشبك المعدني لشوايات الصرف الصحي، وإنشاء قواعد بيتونية جديدة لتثبيت المضخات.
تجهيزات فنية جديدة
بيّن الحمود أن الأعمال الفنية تضمّنت تركيب مجموعة ضخ عمودية جديدة بارتفاع رفع يصل إلى 185 متراً، وغزارة تبلغ 18 متراً مكعباً في الساعة، مع كامل ملحقاتها، وتجديد خطوط السحب والضخ داخل المحطة، وتركيب جهاز كلورة لتعقيم المياه، إضافةً إلى منظومة طاقة شمسية لتشغيله وإنارة المحطة.
وأشار إلى أن المنظومة مؤلفة من 112 لوحاً شمسياً، وتُستخدم لتشغيل المضخات والغواطس خلال ساعات النهار، ما يخفف الاعتماد على الشبكة الكهربائية ويساعد على استمرار ضخ المياه خلال فترات التقنين والانقطاع.
كميّات الضخ والرقابة
لفت الحمود إلى أن المحطة تعتمد على بئر ارتوازية تتراوح غزارتها بين 15 متراً مكعباً في الساعة شتاءً ونحو 8 أمتار مكعبة صيفاً، وتضخ حالياً نحو 120 متراً مكعباً من المياه يومياً، وهي كمية تكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية للسكان في الوقت الراهن.
وأكّد خضوع المياه لرقابة يومية وتعقيم آلي باستخدام الكلور السائل، إلى جانب سحب عيّنات دورية وتحليلها في المخابر المختصة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للشرب، موضحاً أن تحديث التجهيزات الميكانيكية والاعتماد على الطاقة الشمسية حسّنا كفاءة الضخ وانتظام وصول المياه إلى المشتركين، وفق البرامج المحددة وبضغط جيد.
آبار جديدة للتوسع
كشف الحمود عن وجود بئر ارتوازية جديدة محفورة بالقرب من المحطة، تبلغ غزارتها نحو 22 متراً مكعباً في الساعة، ويجري العمل على وضعها في الاستثمار وربطها بالمحطة، بهدف تزويد قريتي النعامة والعلية بالمياه وفصلهما عن مشروع جورة الحصان، بما يحسّن واقع التزويد المائي ويوسع نطاق الخدمات المقدمة للأهالي.
ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع المياه ورفع كفاءة محطات الضخ وتعزيز استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.