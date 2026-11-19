طرطوس-سانا

أُنجزت أعمال إعادة تأهيل محطة ضخ مياه الشرب في قرية الملوعة بمنطقة الخوابي في ‏طرطوس، بتمويل من مؤسسة الآغا خان، وبالتعاون مع المؤسسة العامة لمياه الشرب ‏والصرف الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة المحطة وتحسين استقرار التزويد المائي لنحو ‌‏950 نسمة في قريتي الملوعة وضهر الملوعة.‏

وأوضح مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس المهندس عبد ‏الله الحمود، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن أعمال التأهيل شملت صيانة مبنى ‏المحطة ودهان الجدران والأبواب واللوحات، واستبدال زجاج النوافذ المتضرر، وتجديد ‏الشبك المعدني لشوايات الصرف الصحي، وإنشاء قواعد بيتونية جديدة لتثبيت المضخات.‏

تجهيزات فنية جديدة

بيّن الحمود أن الأعمال الفنية تضمّنت تركيب مجموعة ضخ عمودية جديدة بارتفاع رفع ‏يصل إلى 185 متراً، وغزارة تبلغ 18 متراً مكعباً في الساعة، مع كامل ملحقاتها، وتجديد ‏خطوط السحب والضخ داخل المحطة، وتركيب جهاز كلورة لتعقيم المياه، إضافةً إلى ‏منظومة طاقة شمسية لتشغيله وإنارة المحطة.‏

وأشار إلى أن المنظومة مؤلفة من 112 لوحاً شمسياً، وتُستخدم لتشغيل المضخات ‏والغواطس خلال ساعات النهار، ما يخفف الاعتماد على الشبكة الكهربائية ويساعد على ‏استمرار ضخ المياه خلال فترات التقنين والانقطاع.‏

كميّات الضخ والرقابة

لفت الحمود إلى أن المحطة تعتمد على بئر ارتوازية تتراوح غزارتها بين 15 متراً مكعباً في ‏الساعة شتاءً ونحو 8 أمتار مكعبة صيفاً، وتضخ حالياً نحو 120 متراً مكعباً من المياه ‏يومياً، وهي كمية تكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية للسكان في الوقت الراهن.‏

وأكّد خضوع المياه لرقابة يومية وتعقيم آلي باستخدام الكلور السائل، إلى جانب سحب ‏عيّنات دورية وتحليلها في المخابر المختصة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية ‏وصلاحيتها للشرب، موضحاً أن تحديث التجهيزات الميكانيكية والاعتماد على الطاقة ‏الشمسية حسّنا كفاءة الضخ وانتظام وصول المياه إلى المشتركين، وفق البرامج المحددة ‏وبضغط جيد.‏

آبار جديدة للتوسع

كشف الحمود عن وجود بئر ارتوازية جديدة محفورة بالقرب من المحطة، تبلغ غزارتها نحو ‌‏22 متراً مكعباً في الساعة، ويجري العمل على وضعها في الاستثمار وربطها بالمحطة، ‏بهدف تزويد قريتي النعامة والعلية بالمياه وفصلهما عن مشروع جورة الحصان، بما يحسّن ‏واقع التزويد المائي ويوسع نطاق الخدمات المقدمة للأهالي.‏

ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع المياه ورفع كفاءة ‏محطات الضخ وتعزيز استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.‏