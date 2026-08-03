وزارة الزراعة تتسلم 1.5 مليون جرعة لقاح للحمى القلاعية من منظمة الفاو

دمشق-سانا

تسلمت وزارة الزراعة 1.5 مليون جرعة من لقاح الحمى القلاعية، مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” تمهيداً لتوزيعها على المحافظات، وذلك في إطار دعم برامج تحصين الثروة الحيوانية.

وقال مدير الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة عبد الحي يوسف في تصريح نقلته الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الإثنين: إن اللقاحات ستُوزّع على جميع المحافظات وفق خطة وطنية تستهدف تحصين الأبقار، وتعزيز إجراءات الوقاية والسيطرة على مرض الحمى القلاعية، في ظل انتشار المرض في عدد من دول الجوار.

وأوضح يوسف أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمواجهة مخاطر المرض، من خلال تأمين مليون جرعة لقاح من موازنتها، إلى جانب التعاون مع الجهات المانحة لتأمين اللقاحات الدورية، بما يسهم في دعم مربي الثروة الحيوانية، مبيناً أن الوزارة تطبق إجراءات رقابية وفنية للتأكد من سلامة اللقاحات وفعاليتها قبل استخدامها.

ولفت مدير الصحة والإنتاج الحيواني إلى أن اللقاحات تخضع لاختبارات السلامة مخبرياً وحقلياً قبل توزيعها، كما تُنقل بواسطة سيارات مبردة وتحت إشراف فني متخصص، بما يضمن الحفاظ على جودتها وسلامتها حتى وصولها إلى مواقع التحصين، مبيناً أن دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات ستشرف على تنفيذ حملات التحصين ميدانياً، بالتزامن مع استمرار مخابر الصحة الحيوانية في متابعة الوضع الوبائي وإجراء عمليات الرصد والكشف المبكر عن أي إصابات محتملة.

وأكد يوسف استمرار الوزارة في تنفيذ برامج مكافحة الحمى القلاعية والحد من انتشارها، مطمئناً مربي الثروة الحيوانية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية القطيع المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

يشار إلى أنه يُنفَّذ حالياً برنامج دعم يتضمن مليون جرعة لقاح مخصصة للأغنام، تستهدف المناطق الرعوية ومناطق البادية، ضمن خطة شاملة لتحصين مختلف أنواع الثروة الحيوانية، ليصل العدد الإجمالي للقاحات التي ستُنفَّذ إلى 3.5 ملايين جرعة.