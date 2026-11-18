دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وفداً من مجموعة البنك الدولي برئاسة المديرة المنتدبة لشؤون العمليات آنا بيردي، وذلك بحضور وزير المالية محمد يسر برنية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجمهورية العربية السورية ومجموعة البنك الدولي، وسبل دعم الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

كما تناول اللقاء تطوير القدرات المؤسسية، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.

وكان وفدٌ رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي زار في وقت سابق اليوم، حي جوبر في دمشق، برفقة وزير المالية، للاطلاع على حجم الدمار والتخريب الذي خلّفه قصف النظام البائد .