ارتفاع طفيف للحرارة في عموم سوريا وزخات مطر محتملة في بعض المناطق



دمشق-سانا



تميل درجات الحرارة اليوم الأربعاء للارتفاع قليلاً، وتصبح حول معدلاتها السنوية أو أدنى بقليل في أغلب المناطق السورية، بفعل بدء تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة يتعمق تأثيرها يومي الجمعة والسبت لتبدأ بالتراجع يوم الأحد القادم.



وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً عادياً إلى حار نسبياً في المناطق الشرقية، وغائماً جزئياً على المناطق الغربية، وصحواً في باقي المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر على أجزاء من المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة.



وخلال الليل يستمر الجو معتدلاً، ولطيفاً بشكلٍ عام، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً في المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية والشرقيّة والجزيرة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية