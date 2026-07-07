وزير النقل يطّلع على واقع الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية وخطط تطويرها في حلب

حلب-سانا

تفقد وزير النقل يعرب بدر، برفقة محافظ حلب عزام غريب، اليوم، واقع العمل في الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية بحلب، واطلع على أبرز التحديات التي تواجهها وخططها التطويرية والاستثمارية.

وذكرت وزارة النقل عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الوزير بدر أكد التزام الوزارة بتقديم مختلف أشكال الدعم لتعزيز أداء الشركة وتنفيذ مشاريعها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية البناء على ما تحقق، والعمل بروح الفريق لضمان استمرارية الإنجاز.

وقدمت المديرة المكلفة إدارة الشركة، المهندسة نايري قردانيان، عرضاً تناول واقع الشركة وتاريخها وتطورها، مشيرة إلى أنها تمثل إرثاً وطنياً وأسهمت كوادرها في تنفيذ مئات الكيلومترات من مشاريع الخطوط الحديدية في مختلف أنحاء سوريا.

واستعرضت قردانيان أبرز الصعوبات التي تعترض عمل الشركة، وفي مقدمتها تقادم الآليات والمعدات، بما يحد من قدرتها على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى النقص في الكوادر الفنية المتخصصة، وضعف البنية التحتية الرقمية، والتحديات المالية والإدارية.

كما عرضت الرؤية المستقبلية للشركة، التي تستهدف تطويرها لتتحول من مؤسسة تواجه تحديات في الجاهزية إلى مقاول إقليمي ودولي رائد في تنفيذ وصيانة مشاريع البنى التحتية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا، بوصفها حلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

حضر اللقاء معاون وزير النقل محمد رحال، ومدير الاتصال الحكومي في الوزارة حسين الحاج عبد الله، وعدد من المديرين والمعنيين في الشركة.