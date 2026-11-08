قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027‏

دمشق-سانا
أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم 15 لعام 2026، القاضي بمنع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها إلى الأراضي السورية، اعتباراً من 11 تشرين الثاني الجاري وحتى 31 آذار 2027 ضمناً.
وجاء القرار، الذي حصلت سانا على نسخة منه اليوم الأحد، استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 107 لعام 2026، الناظم لعمل اللجنة وتحديد مهامها وصلاحياتها، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين، إلى جانب تنظيم حركة الاستيراد بما يحقق التوازن في الأسواق المحلية.
ووفق القرار تُكلّف إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كما نص على تبليغ الجهات المعنية لتنفيذه، على أن يُعمل به اعتباراً من 11 تشرين الثاني 2026.
وتتولى اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفق معايير العرض والطلب في السوق، بما يوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وحماية حقوق المزارعين والمنتجين المحليين، من خلال وضع ضوابط تمنع الإغراق أو النقص في الأسواق، وتسهم في استقرار الأسعار وحماية مختلف أطراف العملية الاقتصادية.